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Воздух в Лондоне начнут очищать с помощью планктона

3 мая 2019 г. 604
Фото: Vanatchanan/Shutterstock.com

В том случае, если тестирование пройдут успешно, в дальнейшем панели начнут устанавливать на других зданиях города.

В британской столице началось тестирование новой технологии. На крышах одного из кампусов Имперского колледжа Лондона установили специальные панели, внещне напоминающие солнечные батареи. Об этом сообщает издание Strelka.

В действительности же эти конструкции — системы для очистки воздуха. На самих панелях расположены микроводоросли и фитопланктон. Они фотосинтезируют: поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Создатель панелей компания Arborea утверждает, что одна такая панель может заменить до сотни деревьев, занимая при площадь, необходимую всего для одного дерева.

 

 

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