Врачей в Саратовской области поселят в дореволюционном роддоме

Спикер государственной думы Вячеслав Володин рассказал, что врачам из города Вольска Саратовской области будут предоставлены служебные квартиры в отремонтированном здании бывшего роддома. В 2008 году в Вольске появился перинатальный центр, а старое здание роддома было выставлено на торги. Об этом рассказывает издание Медвестник.

Некоторое время здание находилось в частной собственности, но в дальнейшем обрело статус муниципальной – было решено организовать в нем жилой дом для медиков. Появление такого жилья поможет, считают власти, привлечь в Вольск медицинские кадры. Сейчас деифицит специалистов составляет 60%.

Реконструкция будет завершена к ноябрю 2019 года – для врачей подготовят 24 квартиры. Их медикам предоставят в аренду, оплачивать которую будет муниципалитет.