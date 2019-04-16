Все в огне: крупнейшие пожары в истории архитектуры

Предполагается, что причиной возгорания стали ремонтные работы, которые проводились в здании. Потушить пожар удалось не сразу: огонь уничтожил кровлю здания и шпиль. Несущие конструкции собора уцелели. Эксперты уверяют, что на восстановление собора уйдут десятки лет. Люди со всего мира уже начали перечислять деньги на реставрацию.

Пожар в Париже – несомненно, то событие, которое изменит облик французской столицы. Собор Парижской Богоматери, пожалуй, один из известнейших соборов в мире, а его облик известен жителям разных стран. Сохранившийся каркас здания, возможно, станет еще более популярной достопримечательностью города.

История знает немало пожаров, которые отразились на истории архитектуры и истории городов. Мы подобрали еще несколько случаев.

Вестминстерский дворец, Лондон, 1834

Здание, которое в Средние века было основной королевской резиденцией, оказалось практически полностью уничтожено в результате пожара, начавшегося 16 октября 1834 года.

Парламентарии отказались переезжать в Букингемский дворец: были начаты работы по восстановлению Вестминстерского дворца. Уже в феврале 1835 года был завершен первый этап восстановительных работ, а с 1840 года – заложен краеугольный камень в основании нового здания дворца. В целом к 1860 году работы были завершены, однако восстановительные работы велись до начала двадцатого века.

Новое здание во многом определяет классический «лондонский» вид, за которым множество туристов отправляются в британскую столицу. Доминантой дворца является башня Елизаветы – знаменитый Биг-Бен.

Equitable Life Building, Нью-Йорк, 1912

Построенное в 1870 году здание имело высоту 40 метров. Это ничтожно по сравнению с современными высотными зданиями, но в то время здание признали рекордсменом – некоторое время Equitable Life Building занимал первое место в списке самых высоких зданий в мире.

Небоскреб, который описывали как пожароустойчивый, был уничтожен огнем в 1912 году. Тушить огонь было проблематично из-за сильных морозов – вода просто замерзала в цистернах и шлангах пожарных машин.

Это печальное событие в результате стало одним из этапов, изменивших облик города. В 1915 году на месте сгоревшего здания выстроили новое. Жители оказались постройкой недовольны – прямоугольная тень от небоскреба лишала света тысячи горожан. Все это стало причиной принятия в 1916 году резолюции зонирования. Застройщики должны были проектировать здания таким образом, чтобы с определенной высоты объем зданий уменьшался. Именно поэтому небоскребы, которые строились в дальнейшем, имеют не прямоугольную форму, а сужаются в верхней части.

Дворец Тюильри, Париж, 1871 год

Располагавшийся в центре Парижа дворец Тюильри составлял единый комплекс с Лувром. В дни Парижской коммуны дворец был сожжен. Несмотря на то, что дебаты о дальнейшей судьбе развалин велись более 10 лет, восстанавливать здание не стали – сейчас на месте бывшего дворца находится парк Тюильри.

Несмотря на то, что жители и туристы привыкли к современному облику города, в последние годы неоднократно высказывались предложения о восстановлении дворца. Это, считают инициаторы, могло бы обеспечить дополнительные площади для хранения музейных коллекций.