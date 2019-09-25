Всемирный конгресс World Urban Parks-2019 впервые пройдет в России

Впервые международный конгресс World Urban Parks прошел в 2015 году в Понти-ди-Лима, Португалия. В 2018 году местом его проведения стал австралийский Мельбурн. В этом году конгресс пройдет на площадке международного выставочного центра "Казань Экспо".

"Проведение в Татарстане главного в мире паркового конгресса обозначит лидерство России в международной повестке создания и комплексного развития общественных пространств", - отметили организаторы.

Главная тема World Urban Parks - "Парки и города - развитие в интересах экологической устойчивости и здоровья горожан". Ведущие российские и международные эксперты представят работы по созданию парков и общественных пространств. Также они расскажут, как эти пространства влияют на развитие городов. Большое внимание будет уделено ландшафтной архитектуре, развитию малых городов и вопросам окружающей среды и управлению общественными пространствами и выстраиванию диалога с бизнесом.

В деловой программе World Urban Parks Congress примут участие 120 спикеров. Это больше 30 сессий и пленарных заседаний. Ожидается больше тысячи российских и зарубежных гостей. Программная дирекция конгресса — бюро Citymakers, эксперты в области городского развития и соавторы концепции и социокультурной программы парка "Зарядье" в Москве.

В рамках конгресса пройдет два образовательных трека. Они будут посвящены критериям оценки Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и лучшим практикам "Формирование комфортной городской среды". Двухдневное обсуждение критериев оценки 18 октября откроет замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Максим Егоров.

География участников World Urban Parks Congress — от Австралии и Новой Зеландии до США, Африки, европейских стран и стран СНГ.

Участие в WUP-2019 примет доктор Киат В. Тан, создатель и экс-генеральный директор сингапурского парка Gardens by the Bay; Кен Смит, основатель нью-йоркского бюро Ken Smith Workshop, один из авторов проекта Эспланады Ист-Ривер (East River Waterfront Esplanade) на Нижнем Манхеттене в Нью-Йорке; Эрьон Велиай, мэр города Тирана; Таня Мюллер — директор-основатель World Urban Parks, бывший министр окружающей среды Мехико-сити (2012-2018); Гил Пеньялоса — постоянный амбассадор, специальный представитель WUP, основатель 8 80 Сities; Анри Бава — французский ландшафтный архитектор, автор стратегии развития ландшафтов и индустриального наследия муниципалитетов Германии, Бельгии и Нидерландов «Зеленый метрополис», автор ландшафтного решения мастерплана Шахт Цольферрайн (совместно с бюро OMA), создатель бюро Agence Ter; Мэри Боуман — партнер Gustafson Porter + Bowman.

Ранее сообщалось, что Международную архитектурную премию Ага Хана впервые получил проект из России. Это программа развития общественных пространств в Республике Татарстан.