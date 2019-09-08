Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородВысшая красота: пять самых необычных университетов мира

Высшая красота: пять самых необычных университетов мира

8 сентября 2019 г. 301
фото: shutterstock.com

Университет в Абу-Даби в космическом стиле, кампус Австралийского университета, напоминающий пчелиные соты, и вариации из дерева Токийского университета.

Редакция Вести. Недвижимость сделала подборку самых удивительных с точки зрения архитектуры университетов, построенных за последние годы. Помимо необычных форм, все эти здания объединяет экологичность и энергоэффективность.

Университет в Токио (University of Tokyo)

Речь идет о кампус Токийского университета (University of Tokyo's Hongo Campus), фасад которого покрыт сотнями тонких деревянных полос из кедра. Благодаря сложной многослойности создается образ текучести здания. В сам объект интегрированы интеллектуальные системы управления, которые помогают эффективно использовать энергию. К примеру, специальные датчики контролируют подачу температуры, влажности и вентиляции.

Сам кампус состоит из пяти этажей – три над землей и два подземных. На первом этаже устроено открытое общественное пространство с кафе, расположенным за панорамным остеклением.

Здание спроектировал японский архитектор Кенго Кума, который сам в свое время закончил Токийский университет.

Университет имени Зайеда в Абу-Даби (Zayed University)

Университет является одним из трех главных вузов в ОАЭ. Сам университет был основан в 1998 году, однако из-за популярности среди студентов позднее было принято решение расширить его площадь и построить новый кампус на шесть тысяч человек.

Новое здание университета напоминает космический корабль – обтекаемые формы, волнообразный купол здания, скрытые колоннады, которые удерживают крышу. Сам проект сочетает в себе современные формы и традиционные архитектурные элементы.

 

В здании располагаются учебные аудитории, выполненные в форме амфитеатров, огромная библиотека, компьютерные и научные лаборатории, спортивный комплекс и административные помещения. Также здесь представлены общественные пространства, расположенные под открытым небом.  Разработкой проекта занималась немецкая архитектурная студия BRT Architekten.

Австралийский университет

Новое здание университета в городе Уоррнамбул (Warrnambool). Здание привлекает внимание необычным фасадом, которое внешне напоминает пчелиные соты. Это конструкция из шестиугольников, которые располагаются под углом к улице. Каркас здания  облицован цинком и стеклом.

Кампус располагается на территории университетского городка. Он предназначен для проведения лекций и конференций.  Здание спроектировано архитектурным бюро Lyons.

Ноттингемский университет в Великобритании (The University of Nottingham)

Кампус  был построен в 1999 году на месте бывшей промышленной зоны. Здесь появились три новых объекта: здание имени сэра Колина Кэмпбэла (Sir Colin Campbell Building), международный офис (International House) и многофункциональное здание, где разместились аудитории для проведения семинаров, ресторан и жилье для приезжающих в университет преподавателей из других городов. Также здесь расположена скульптура под названием "Стремление" (Aspire) высотой 60 метров была возведена к 60-летию университета. 

Фасад самого кампуса облицован плитками разного оттенка красного цвета, расположенными в хаотичном порядке. Выбор цвета связан с традиционной архитектурой из красного кирпича в Ноттингеме.

Само здание является экологичным и энергоэффективным. В нем установлены умные системы, которые позволяют бережно расходовать энергию. К примеру, фасады всех зданий помогают уменьшить чрезмерное нагревание или охлаждение сооружения. Крыши покрыты растениями, которые помогают изолировать и поддерживать постоянную температуру внутри зданий в течение всего года. Проект разработан компанией Make Architects.

Наньянский технологический университет в Сингапуре (Nanyang Technological University) 

В 2015 году в Сингапуре  было построено здание Учебного центра Наньянского технологического университета. Проект разработали специалисты студии Heatherwick. Учебный центр  - это 12 башен, которые опоясывают общественный атриум. В центральное пространство, объединяющее аудитории, можно попасть с любой стороны. В башнях расположены аудитории. На некоторых этажах разбиты сады.

Еще одно причудливое здание университета в Сингапуре - пятиэтажная Школа искусств, дизайна и медиа (School of Art, Design and Media), которая расположена в студенческом городке. Авторы проекта постарались стереть грань между архитектурой и природой. Для этого они использовали передовые технологии в области экостроительства. К примеру, крыша здания покрыта газоном.

Это не только позволяет студентам отдыхать здесь, но и дает возможность воздуху циркулировать вокруг здания, понижая его температуру. Панорамные окна, которые расположены по всему периметру здания, позволяют экономить электроэнергию. Само здание оснащено инновационной системой вентиляции, которая выступает альтернативой кондиционерам.

 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>