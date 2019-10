World Urban Parks-2019 соберет в Казани иностранных делегатов из 20 стран

В Казани 18-20 октября состоится всемирный конгресс World Urban Parks-2019 (WUP-2019), который соберет ведущих архитекторов, урбанистов, ландшафтных дизайнеров, градостроителей и представителей государственной власти. Участие в нем примут делегации из 20 стран, рассказали организаторы мероприятия.

Второй день конгресса — 19 октября — будет посвящен созданию локальной идентичности, моделям финансирования, вовлечению горожан в парки, редевелопменту, а также особенностям эксплуатации парков в разных климатических зонах.

В третий день конгресса — 20 октября — для участников будет организовано посещение парков Казани.

Среди участников конгресса - создатель и экс-генеральный директор сингапурского парка Gardens by the Bay доктор Киат В. Тан (Kiat W. Tan). Он расскажет о трансформации Сингапура из индустриального мегаполиса в «город в парке». В результате реформ доктора Тана ботанические сады Сингапура были признаны объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, а парк Gardens by the Bay получил премию Thea, которая считается «Оскаром» в международной индустрии развлечений.