World Urban Parks: город должен быть удобен и 8-летнему, и 80-летнему

Современные города должны создаваться таким образом, чтобы в них чувствовали себя комфортно все: и 8-летний ребенок, и пожилой человек, заявил председатель World Urban Parks Гил Пеньялос.

Сейчас, по его словам, в городах проживет около 3,5 млрд людей, в будущем этот показатель удвоится. А это значит, что современные города должны учитывать это. Сегодня в городах встречается ряд проблем: это бедность, сегрегация, общественные пространства, которые не учитывают потребности всех людей.

При этом, большую часть городов занимают улицы – это то пространство, где все становятся равными. Поэтому нужно делать больше соврменных общественных пространств, создавать пешеходные улицы, заботится о тротуарах, так как они являются важной составляющей городского пространства. Мы идем по тротуару, покупаем фрукты-овощи, заходим в кафе, в книжный магазин, мы встречаемся здесь с другими людьми - здесь идет городская жизнь. Поэтому важно создавать комфортные тротуары для пешехода.

"Еще одна проблема современных городов – они зачастую созданы таким образом, будто в них живут только молодые здоровые 35-летние люди. Но комфортный город – это город, в который учитывает потребности и 8-летнего ребенка, и 80-летнего старика, и человека с ограниченными возможностями", - сказал Гил Пеньялос, выступая на Moscow Urban Forum (MUF). Тем более, что в мире с каждым городом растет число пожилых людей, это касается и России. Поэтому город должен учитывать их потребности, создавать общественные пространства, которые будут им комфортны и интересны.

Еще одно важное направление – это транспорт. По мнению Гила Пеньялоса, необходимо освобождать города от личного транспорта, создавая современный комфортный общественный транспорт, на который бы хотели пересесть горожане. Также важно развивать велосипедную инфраструктуру, уделять пристальное внимание экологии и озеленению. Москва сегодня не Копенгаген в плане велосипедов, но она может стать лучше него, считает урбанист.

Создание удобной, качественной и комфортной городской среды, которая максимально приспособлена под потребности города – является ключевой задачей московских властей, отметил в свою очередь заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Ключевым понятием при развитии городской среды вице-мэр назвал человека, именно он и его потребности стоят в центре городской среды. А главные слагаемые комфортного мегаполиса: удобная транспортная сеть, самодостаточные городские районы, комфортное жилье с благоустроенными дворами, детские сад и школы, которые учитывают новые образовательные стандарты, объекты здравоохранения, благоустроенные парки, набережные, доступный спорт, культура и отдых. Город работает над созданием такой среды.

Вызов, который стоит перед регионами – остановить миграцию населения, сделать так, чтобы молодежь не уезжала из маленьких городов в крупные центры, добавил президент Татарстана Рустам Минниханов.

"Мы видим, сколько наших лучших учеников уезжают в Санкт-Петербург и Москву, значит, нам нужно работать. Безусловно, в миграции молодых людей нет ничего плохого, это естественный процесс. Но главное, чтобы они возвращались назад", - отметил Рустам Минниханов. Поэтому необходимо создавать условия, чтобы молодые люди не уезжали из малых городов, а для этого должны быть созданы качественные объекты образования, высоклассные рабочие места и должен быть достойный уровень зарплат. В качестве примера он привел проект Иннополиса, который реализуется в Татарстане. Планируется, что Иннополис будет экологически чистым городом, в котором не будет машин, только электрокары, он же станет центром it-технологий.

Сегодня рост качества городской среды является одной из задач национального проекта "Жилье и городская среда", отметил глава Минстроя РФ Владимир Якушев. Для измерения качества правительство утвердило Индекс качества городской среды, который состоит из 36 индикаторов. Это – безопасность, экология, благоустройство, качество общественного транспорта и дорог, доступность учреждений социальной сферы, создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями, наличие очереди в детские сады и многое другое.

к 2024 году количество городов в России с неблагоприятной городской средой должно сократиться в два раза – это серьезная задача и на ее решение направлена реализация всех национальных проектов.

"Если эта работа будет выполнена качественно, то показатель индекса качества городской среды будет значительно превышать 50% от максимально возможного количества баллов, которое город в принципе может набрать", – пояснил Владимир Якушев. Министр подчеркнул, что для повышения уровня комфорта проживания в городах необходима комплексная работа по развитию городов.

Moscow Urban Forum проходит в столичном Зарядье с 5 по 7 июля. Деловая программа продлится два дня, на ней выступят более 300 спикеров, среди которых архитекторы, урбанисты, мэры городов и госдеятели, представители глобальных корпораций