"Я/Мы отопление": как россияне ждали теплых батарей в своих квартирах

В ход шли обогреватели, кондиционеры, которые теперь активно работают в теплом режиме, шерстяные носки и свитера, свечи и включенные духовки.

Бабье лето в этом году закончилось, так не начавшись. В сентябре в Россию пришли настоящие холода, а в западной части страны выпал первый снег, а где-то и вовсе наблюдалась настоящая метель. В Москве погода тоже теплом не баловала - днем температура воздуха поднималась до +8..+10°С, а ночью стремительно приближалась к нулю. Дальше тепла тоже стать не приходится. По прогнозам Гидрометцентра, всю эту неделю в центральных областях России температура воздуха будет оставаться на уровне в шесть-семь градусов тепла.

Поэтому встретить сейчас людей на улицах в пуховиках и шапках кажется вполне нормальным явлением для первого осеннего месяца. "Нормальным" оказалось и то, что многие в ожидании теплых батарей не снимали верхнюю одежду и в своих квартирах. В ход шли обогреватели, кондиционеры, которые теперь активно работают в теплом режиме, шерстяные носки и свитера, свечи и включенные духовки.

Некоторым приходилось согреваться с помощью фена для волос или горячей ванны. Пользователи соцсетей даже запустили флешмоб с хэштегом "Я/Мы отопление" по аналогии с акциями "Я/Мы Иван Голунов" и "Я/Мы Павел Устинов", чтобы ускорить начало отопительного сезона.

Дату начала отопительного периода устанавливают местные власти, часто – это первые числа октября. Обычно отопление включают, если среднесуточная температура воздуха держится ниже +8 градусов в течение пяти дней. В прошлом году, например, из-за низкой температуры на улице отопительный сезон начался 26 сентября. Сами работы по включению и регулировке отопления обычно длятся несколько суток. В пятницу городские власти сообщили, что подача тепла в социальных учреждениях столицы начнется досрочно. Также в столице заработала горячая линия по вопросам отопления. Москвичи могут позвонить по телефону: +7 (800) 100-23-29, пока будет проводиться включение отопления, и узнать о начале отопительного сезона, а также оставить заявку в случае проблем.

Тепло у нас в квартире пока не дали. На днях мне казалось даже, что на улице теплее, чем дома. Пришлось достать второе одеяло, шерстяные носки и шапку и спать в такой экипировке. Утром встать с кровати – целый подвиг. Надеемся, что скоро ледниковый период закончится, рассказывает Екатерина, жительница одного из домов в Мещанском районе.

Как только похолодало, мы сразу достали обогреватель, а кондиционер настроили на теплый режим – это нас спасло. Наш кот все эти дни сидел под одеялом. Батареи ледяные – на них можно хранить мороженое, делится своим опытом Ксения, жительница Восточного административного округа.

Жительница Тверского района Мария пока тепло не дали, советует испечь дома пироги и приготовить обед. В квартире сразу станет теплее, а страдать – много ума не надо, пишет она на Facebook.

"Я в воскресенье гостей принимала, и весь день плита и духовка включены были! Но пришли гости и сразу попросили теплые кофту и пледы! Никакие пироги не помогают! Разве что внаглую включить газ и им обогреваться, рассказывает одна из жительниц", - возражает ей Алла.

"На зарядку! На зарядку? На зарядку, на зарядку становись!", - рекомендуют другие. "Когда спишь в тёплой пижаме, носках и под двумя одеялами))) и уже подумываешь купить электропростынку", - не сдаются третьи.

Многие горожане в соцсетях жалуются, что на горячую линию практически не дозвониться - все операторы заняты. Также многие с нетерпением ждут горячих батарей, потому что простудиться сейчас можно легко в и собственной квартире, особенно детям.

Все воскресенье просидел дома и заболел – температура, насморк. Потому что в квартире был ужасный холод, а теплая одежда и включенная плита не спасли, рассказывает Влад, житель одного из домов рядом с Преображенской площадью.

Сейчас уже отопление постепенно приходит в квартиры россиян. Так, например, в Москве тепло дали уже в каждом втором доме и почти во всех социальных объектах. Скоро должно стать тепло во всех домах.

Ранее в Госдуме выступили с предложением включать летом отопление в квартирах. Речь идет о случаях, когда температура воздуха опустилась ниже климатической нормы. Парламентарии сообщали, что к ним поступает много обращений по поводу сильного похолодания в их домах.