Японские "умные" светофоры не справились с московскими пробками

Адаптивные светофоры установили на Онежской улице на севере Москвы два года назад. Проект был призван решить проблему заторов на дорогах.

Светофоры установили на 2-километровом участке, включающем 5 регулируемых перекрестков. Система прогнозирует количество прибывающих на перекрестке машин и регулирует светофоры на основе информации о трафике в режиме реального времени.

Всего установили четыре адаптивных светофора, и эффект, по словам замруководителя ЦОДД Дмитрия Гошкова, от них есть, но недостаточен.

Горшков отметил, что светофоры работают в адаптивном режиме, но за счет того, что подтормаживают потоки, заезжающие на магистраль с других сторон. В итоге светофоры решили проблему одного участка, но не решили проблему вокруг.

"Такая технология, наверное, не совсем там приемлема для нас, мы хотим чего-то большего", " – приводит слова Горшкова РИА Новости.