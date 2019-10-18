Японские "умные" светофоры не справились с московскими пробками

Столичные власти остались недовольны эффектом от "умных" японских светофоров.
Адаптивные светофоры установили на Онежской улице на севере Москвы два года назад. Проект был призван решить проблему заторов на дорогах.
Светофоры установили на 2-километровом участке, включающем 5 регулируемых перекрестков. Система прогнозирует количество прибывающих на перекрестке машин и регулирует светофоры на основе информации о трафике в режиме реального времени.
Всего установили четыре адаптивных светофора, и эффект, по словам замруководителя ЦОДД Дмитрия Гошкова, от них есть, но недостаточен.
Горшков отметил, что светофоры работают в адаптивном режиме, но за счет того, что подтормаживают потоки, заезжающие на магистраль с других сторон. В итоге светофоры решили проблему одного участка, но не решили проблему вокруг.
"Такая технология, наверное, не совсем там приемлема для нас, мы хотим чего-то большего", " – приводит слова Горшкова РИА Новости.