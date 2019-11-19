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За московскими строителями следят с помощью "умных ладошек"

19 ноября 2019 г. 242
Фото: © shutterstock.com

Более 15 строительных площадок в Москве с начала года оборудовали системой "Умные ладошки", которая помогает контролировать подрядчиков.

Устройство выдают рабочим на стройплощадке. В режиме реального времени оно передает заказчику информацию о перемещении рабочего, его активности на вверенном участке работы и другие сведения, говорится на сайте мэра Москвы.

В настоящее время более тысячи устройств задействовано на площадках, где строят социальные объекты.

Полученная информация помогает не только контролировать подрядчиков, но и следить за сроками строительства объектов.

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