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За неуплату вывоза мусора в Сочи будут арестовывать имущество

28 июня 2019 г. 219
Фото: © shutterstock.com

В Сочи приставы начнут описывать и арестовывать имущество горожан, систематически не оплачивающих услуги по вывозу мусора.

В городе стартовала кампания по взысканию долгов с неплательщиков – работу спецавтохозяйства, занимающегося уборкой, не оплачивает значительная часть граждан, в итоге организация обратилась в суд для принудительного взыскания образовавшейся задолженности, передает РИА Новости.

В службу судебных приставов направили более 2 тысяч исполнительных листов, по части из них принудительно взыскано более 5 миллионов рублей.

Приставы ограничили должникам выезд из страны и составили график посещений для описи и ареста имущества.

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