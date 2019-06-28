За неуплату вывоза мусора в Сочи будут арестовывать имущество

В Сочи приставы начнут описывать и арестовывать имущество горожан, систематически не оплачивающих услуги по вывозу мусора.

В городе стартовала кампания по взысканию долгов с неплательщиков – работу спецавтохозяйства, занимающегося уборкой, не оплачивает значительная часть граждан, в итоге организация обратилась в суд для принудительного взыскания образовавшейся задолженности, передает РИА Новости.

В службу судебных приставов направили более 2 тысяч исполнительных листов, по части из них принудительно взыскано более 5 миллионов рублей.

Приставы ограничили должникам выезд из страны и составили график посещений для описи и ареста имущества.