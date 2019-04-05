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Заброшенный отель с призраками превратили в музей

5 апреля 2019 г. 383
Фото: © YouTube.com

Заброшенную гостиницу El Hotel del Salto в Колумбии превратили в музей биологического разнообразия флоры и фауны. Совсем недавно в обветшавшем здании обитали призраки.

Отель в городке Сан-Антонио дель Текендама стоит на скале напротив водопада Текендама. Когда-то здание знавало лучшие времена: его построили 1923 году, в середине прошлого века там отбою не было от постояльцев.

Гостиница была рассчитана на 18 апартаментов с ванными и каминами, а из ресторана с террасой открывались прекрасные виды на водопад.

Но в 1970-х годах водопад начал мельчать, а в реку начали сливать сточные воды. Отель постепенно начал разоряться, и гостиница стала местом для самоубийц – поговаривали, что в пустующих номерах обитали души тех, кто бросился вниз со скалы.

В отеле хотели даже открыть отделение полиции по предотвращению суицида, но этого не произошло. И лишь недавно на старое здание обратили внимание колумбийские власти, признали его объектом культурного наследия, отремонтировали и открыли в 2014 году в обновленном отеле музей, пишет NewsMail.

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