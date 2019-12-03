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Заговорили: самарские коммунальщики усовершенствовали пирамиды позора

3 декабря 2019 г. 372
Фото: © samru.ru

Работники коммунальных служб в Самаре усовершенствовали знаменитые пирамиды позора - теперь они заговорили.

Говорящая пирамида – самое эффективное средство в борьбе с должниками, с их помощью удается собрать почти 70% долгов. Полутораметровую пирамиду устанавливают рядом с домом должника. Если человек не торопится оплатить услуги водоснабжения и водоотведения,  в сооружении включается запись, напоминающая о долге.

В ноябре говорящие пирамиды помогли вернуть долги на сумму 257 тысяч рублей, пишет портал Samru.ru.

Помимо пирамид коммунальщики используют и световые проекторы – в коттеджные поселки в этом году они выезжали 132 раза. Проезжающие мимо соседи видят световую надпись с суммой, которую владелец дома не заплатил за воду и канализацию.

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