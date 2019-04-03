Закон о запрете хостелов в жилых домах  вступит в силу 1 октября

Согласительная комиссия депутов Госдумы и членов Совета федерации (СФ) пришла к компромиссу: закон, запрещающий открывать хостелы в многоквартирных домах, вступит в силу с 1 октября этого года, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее предлагалось, запретить хостелы в жилых домах с 1 июля. Закон был принят в начале марта Госдумой, но позднее Совет Федерации отклонил его. Сенаторы заявили, что необходимо пересмотреть срок вступления закона в силу, в первоначальном варианте он не дает владельцам хостелов времени на закрытие бизнеса.

В четверг – 4 апреля депутаты на пленарном заседании Госдумы должны одобрить этот вариант, а 10 апреля — сенаторы на пленарном заседании СФ.

Сам закон запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиницы или другого средства временного размещения. Оказывать гостиничные услуги можно будет только после перевода жилого помещения в нежилое. Помимо этого, помещение необходимо оснастить соответствующим оборудованием: звукоизоляцией номеров, противопожарными средствами, охранной сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров.