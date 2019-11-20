Заммэра Марат Хуснуллин теперь есть в соцсетях

У вице-мэра появились странички в ВКонтакте, Facebook, Instagram и Twitter.

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин завел аккаунты в социальных сетях.

"Всем привет! Теперь я - в социальных сетях. Так я смогу напрямую рассказывать обо всем, что строится в Москве, о решениях, которые мы принимаем, о том, что это даст городу", - написал Марат Хуснуллин в своем Instagram.

Также в своем первом посте в Instagram Хуснуллин рассказал о ТПУ "Рязанская", которую собираются открыть в течение двух-трех месяцев. Помимо этого, у вице-мэра появились странички в ВКонтакте, Facebook и Twitter.