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Заммэра Марат Хуснуллин теперь есть в соцсетях

20 ноября 2019 г. 196

У вице-мэра появились странички в ВКонтакте, Facebook, Instagram и Twitter.

Заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин завел аккаунты в социальных сетях.

"Всем привет! Теперь я - в социальных сетях. Так я смогу напрямую рассказывать обо всем, что строится в Москве, о решениях, которые мы принимаем, о том, что это даст городу", - написал Марат Хуснуллин в своем Instagram.

Также в своем первом посте в Instagram Хуснуллин рассказал о ТПУ "Рязанская", которую собираются открыть в течение двух-трех месяцев. Помимо этого, у вице-мэра появились странички в ВКонтакте, Facebook и Twitter.

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