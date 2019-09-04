Заммэра: московская плитка благоприятно влияет на экологию города

Тротуарная плитка в Москве благоприятно влияет на микроклимат города, в том числе снижает выбросы вредных веществ, сообщил заммэра Москвы по ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков. Вице-мэр отметил, что город отдает предпочтение экологическим материалам при благоустройстве территорий.

"Например, тротуарная плитка вместо асфальта. Тротуарная плитка создает значительно меньший тепловой эффект в жаркую погоду, что способствует комфортному микроклимату", - сказал Петр Бирюков, чьи слова приводят РИА Новости.

Кроме того, она обеспечивает проницаемость почв для влаги и воздуха, необходимых для зеленых насаждений. Также московская плитка позволяет исключить выбросы вредных веществ и нагрева в жаркую погоду, добавил он.