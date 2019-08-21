Заммэра: первые два маршрута МЦД соединят семь вокзалов Москвы

Поехать первые два диаметра должны до конца года.

Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) свяжут сразу семь столичных вокзалов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Запуск движения по первому диаметру (Лобня – Одинцово) запланирован на ноябрь. Второй диаметр (Нахабино-Подольск) должен поехать в конце года. Все четыре диаметра планируют запустить до конца 2024 года. Сейчас город занимается разработкой проекта МЦД-5. Ранее вице-мэр говорил, что эту работу планируют завершить к середине 2020 года.

"Первый диаметр пройдет через Савеловский и Белорусский вокзалы, а благодаря второму можно будет добраться до Рижского, Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского железнодорожных вокзалов", - сказал Марат Хуснуллин, чьи слова приводятся на сайте столичного Стройкомплекса.

Сама интеграция МЦД, Московского центрального кольца (МЦК), радиальных направлений железных дорог и метро сформирует единую транспортную сеть не только для столицы, но и для всей московской агломерации.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными. В ближайшее время власти столицы при согласовании с подмосковными коллегами планируют утвердить тарифы на поездки по МЦД.

Масштабный проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" запустят в конце 2019 и в начале 2020 года. Также планируется запуск МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного. Пятая линия МЦД должна связать Пушкино и Домодедово.