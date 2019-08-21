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Заммэра: первые два маршрута МЦД соединят семь вокзалов Москвы

21 августа 2019 г. 413
фото: shutterstock.com

Поехать первые два диаметра должны до конца года. 

Первые два маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) свяжут сразу семь столичных вокзалов, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Запуск движения по первому диаметру (Лобня – Одинцово) запланирован на ноябрь. Второй диаметр (Нахабино-Подольск) должен поехать в  конце года. Все четыре диаметра планируют запустить до конца 2024 года. Сейчас город занимается разработкой проекта МЦД-5. Ранее вице-мэр говорил, что эту работу планируют завершить к середине 2020 года.

"Первый диаметр пройдет через Савеловский и Белорусский вокзалы, а благодаря второму можно будет добраться до Рижского, Ленинградского, Казанского, Ярославского и Курского железнодорожных вокзалов", - сказал Марат Хуснуллин, чьи слова приводятся на сайте столичного Стройкомплекса.

Сама интеграция МЦД, Московского центрального кольца (МЦК), радиальных направлений железных дорог и метро сформирует единую транспортную сеть не только для столицы, но и для всей московской агломерации.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что пересадки с МЦД на метро сделают бесплатными. В ближайшее время власти столицы при согласовании с подмосковными коллегами планируют утвердить тарифы на поездки по МЦД.

Масштабный проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" запустят в конце 2019 и в начале 2020 года. Также планируется запуск МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного. Пятая линия МЦД должна связать Пушкино и Домодедово.

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