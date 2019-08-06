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Заммэра: проект МЦД-5 подготовят к лету 2020 года

6 августа 2019 г. 226
фото: stroi.mos.ru

До конца года должны поехать первые два диаметра. 

Разработку пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5) планируют завершить к середине 2020 года, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, первые четыре диаметра совершенно точно поедут до конца 2024 года. Причем МЦД-1 и МЦД-2 заработают до конца этого года.

"По пятому диаметру, который связан с Павелецким направлением, сейчас ведется градостроительная проработка - через какой коридор он может пройти, с каким направлением железной дороги будет связан и как технологически это будет работать. До середины 2020 годы мы эту аналитическую работу завершим", - сказал Марат Хуснуллин.

Масштабный проект МЦД подразумевает запуск пяти линий. Первые два диаметра: МЦД-1 "Одинцово – Лобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" запустят в конце 2019 и в начале 2020 года. Также планируется запуск МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного. Пятая линия МЦД должна связать Пушкино и Домодедово.

 

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