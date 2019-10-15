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Заммэра: в Москве в ближайшие три года станет на 200 школ, больниц и спортцентров больше

15 октября 2019 г. 298
фото: shutterstock.com

Строительство этих объектов будет вестись за счет городского бюджета. 

Строительство более 200 социальных объектов в Москве предусмотрено до конца 2022 года в рамках адресной инвестиционной программы (АИП), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"До конца 2022 года в рамках АИП мы планируем ввести более 200 различных социальных объектов, в том числе 82 объекта образования, 72 объекта здравоохранения, 45 объектов спорта и 19 объектов культуры", - сказал Марат Хуснуллин.

Сегодня во всех районах столицы ведется масштабное строительство объектов социальной инфраструктуры не только за счет бюджета, но и с привлечением средств инвесторов. В будущем каждый район должен иметь в шаговой доступности школу, детский сад, поликлинику, места для досуга и занятий спортом.

Так, например, планируется построить 72 медучреждения, в том числе 32 поликлиник, 21 больничный корпус и 5 подстанций скорой медицинской помощи. До конца 2022 года планируется завершить строительство 2-й и 3-й очередей больницы с родильным домом в Коммунарке общей площадью около 160 тыс кв м. Она сможет обслуживать 28 районов и 21 поселение в четырех округах Москвы. В Новой Москве с вводом больницы количество коек в лечебных учреждениях вырастет почти в восемь раз.

Также планируется закончить строительство перинатально-кардиологического корпуса больницы 67 на улице Саляма Адиля и объектов первой очереди медкластера в Сколково. Получить квалифицированную медицинскую помощь с применением передовых технологий в Сколково смогут более 300 тысяч человек ежегодно. Что касается образовательных учреждений, то их в ближайшие три года должно стать на 82 объектов больше. Это в том числе 27 детских садов и 55 школьных зданий.

 

 

 

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