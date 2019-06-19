Застройщики подали более 3,5 тыс онлайн-заявок на подключение к сетям

До конца года в онлайн планируется перевести оказание госуслуг "Мосводостоком". Сейчас можно получить услуги у шести РСО.

За полгода московские застройщики подали 3500 онлайн-заявок на подключение к сетям, из них более 1500 на заключение договоров о подключении, сообщил журналистам руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.

В мае сообщалось, что застройщики подали около 3 тыс таких заявок. Сам сервис заработал в конце прошлого года на официальном портале мэра Москвы. Он позволяет получить в электронном виде услуги ресурсоснабжающих организаций (РСО), в том числе в рамках единой заявки. Застройщики могут подать онлайн-заявки на получение технических условий, заключение договоров о подключении, получение актов технологического присоединения. Это услуги шести РСО - ОАЭ, МОЭК, МОЭСК, Мосводоканал, МОСГАЗ, Мособлгаз.

"На сегодняшний день подано более 3500 заявок, причём половина заявок на заключение договоров", - сказал Сергей Лёвкин.

Он отметил, что на всех этапах предоставления услуги застройщик может видеть, где находится заявка, какое решение по ней готовится. Кроме того, ресурсники не запрашивают документы, которые находятся у столичных или федеральных органов власти - все это происходит на электронном межведомственном взаимодействии.

Чем большей популярностью будет пользовался эта услуга, тем эффективнее и экономичнее будут работать застройщики, отметил он. К привру, уже сейчас сокращается время взаимодействия девелопера и РСО. Раньше заявки нужно было подавать в ручном режиме, не всегда этот процесс был прозрачным и регламентированным. Сейчас это все регламентировано по дням, а сам срок не превышает месяц.

В ближайшее время сервис будет развиваться и совершенствоваться, дополняться функционал. "Мы будем работать с МУП Мосводостоком, мы хотим, чтобы к началу следующего года они тоже присоединились к сервису", - рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы.

Кроме того, мы планируем дополнять сервис допсоглашением к договорам о подключении и получение акта о выполнении технических условий.

Пока сервис работает в виде эксперимента, после оценки итогов его работы - подобные сервисы могут тиражироваться и на другие регионы. Эксперимент продлён до 2022 года включительно. Недавно к федеральным властям обратился Дальний Восток по поводу внедрения у себя в регионе этого сервиса.

"Я практически не сомневаюсь в успехе этого эксперимента, поскольку для нас это уже не эксперимент, а реальность, и востребованность этого сервиса явно видна", - отметил Сергей Лёвкин.