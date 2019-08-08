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Застройщиков могут обязать создавать собачьи площадки

8 августа 2019 г. 161
Фото: © shutterstock.com

Союз кинологических ассоциаций предложил обязать застройщиков создавать рядом с новостройками  инфраструктуру для выгула домашних питомцев.

В России недостаточно развита подобная инфраструктура. К примеру, в Москве, городе с 12-миллионным населением, насчитывается всего 500 площадок для выгула собак. При этом домашние животные есть у трети россиян, в результате владельцы собак часто становятся нарушителями, отмечают кинологи.

Они предлагают каждый новый квартал оборудовать специальными площадками и предлагают принять законопроект, который обяжет девелоперов строить не только дома, школы и детсады, но и места для выгула питомцев, пишет "Парламентская газета".

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