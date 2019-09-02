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Затонувший дебаркадер в Ярославле предлагают превратить в достопримечательность

2 сентября 2019 г. 202
Фото: © shutterstock.com

Плавучий ресторан-дебаркадер, который затонул в Ярославле около недели назад, местные жители предлагают сделать городской достопримечательностью.

Дебаркадер использовали в качестве ресторана в Москве, в 2018 году его перенаправили на Волжскую набережную в Ярославле. Тогда активисты резко возражали – по их мнению, цвет ресторана не сочетался с исторической средой города.

Объект позже переместили в речной порт, а потом решили перевезти на новое место. В итоге 25 августа прямо во время буксировки ресторан затонул – под воду ушли два этажа.

Местные жители предложили в соцсетях устраивать по подводным этажам экскурсии. Дебаркадер даже назвали ярославским "Титаником", отметив его богатую историю. "От шалмана на Москве-реке до волжского дна!" – написал ярославский бизнесмен Ян Левин в своем Facebook.

Однако дебаркадер может создать помехи судоходству, и его, по всей видимости, придется поднять на поверхность – заниматься этим должен собственник.  И вряд ли городские чиновники согласуют идею дайвинг-туров и подводных квестов – объект небезопасен для посещений, пишет Strelka Mag.

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