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Здание администрации Иркутска обложили мешками с мусором

7 августа 2019 г. 470
фото: shutterstock.com

Местные жители недовольны скопившемся в городе мусором. 

 

Неизвестные принесли к зданию иркутской администрации мешки с мусором и разместили плакаты с призывами навести порядок в городе. Фотографии появились в социальных сетях.

Таким образом, местные жители пытаются выразить недовольство в связи с утилизацией отходов и высокими тарифами на вывоз мусора. Горожане жалуются, что операторы не справляются со своими обязанностями, на контейнерных площадках в жилых кварталах скопились горы мусора. 

Как передают "Вести-Иркутск", проблема с вывозом твердых бытовых отходов связана с тем, что субподрядчик, которого нанял региональный оператор, отказывается работать. Причиной тому, по словам самого субподрядчика, отсутствие финансирования.

Сейчас в причинах скопившегося на улицах Иркутска мусора разбирается местная прокуратура, ведутся проверки. Мусор обещают в ближайшее время убрать, уже привлечена дополнительная специализированная техника "для ликвидации накопленных отходов и нормализации последующей работы по вывозу отходов с мест их накопления".

 

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