Жильцам взорвавшегося в Магнитогорске дома начислили штрафы за долги по ЖКХ

При этом часть здания до сих пор отключена от газа и водоснабжения, а в подъездах не работают лифты.

Собственникам частично разрушенного взрывом газа дома в Магнитогорске продолжают поступать квитанции за коммунальные услуг (в том числе, за /капремонт), в которых уже прописаны пени за просрочку оплаты, сообщает информационное агентство Ura.ru. При этом часть здания до сих пор отключена от газа и водоснабжения, а в подъездах не работают лифты.

Местные власти заявили, что можно будет произвести перерасчет за услуги, которые жильцы не получали. Однако, за обслуживание общего имущества нужно будет заплатить.

"Помимо квартир, находящихся в их собственности, они являются собственниками общего имущества многоквартирного дома. Данное имущество необходимо обслуживать", - сказал заместитель начальника управления ЖКХ Магнитогорска Евгений Слепов, чьи слова приводит издание.

Взрыв газа в многоэтажном жилом доме на проспекте Карла Маркса в Магнитогорске прогремел рано утром 31 декабря 2018 года. При обрушении подъезда погибли 39 человек. Президент России Владимир Путин предложил полностью расселить дом. Однако в конце марта жилищная инспекция признала дом пригодным для проживания. Жильцам уцелевших квартир 1 апреля предложили вернуться обратно.