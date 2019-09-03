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Жильцы петербургского дома берут с чужаков по 100 рублей за вход в подъезд

3 сентября 2019 г. 1068
Фото: © shutterstock.com

Жители дома номер 14 на улице Ломоносова в Санкт-Петербурге ввели плату за вход в подъезд.

Стоимость "входного билета" составляет 100 рублей. Плату берут с желающих посмотреть парадную – здание, известное как доходный дом купца Елисеева, пользуется большой популярностью у туристов, пишет "Российская газета".

Решение о плате за вход в подъезд принял совет многоквартирного дома. Деньги с посетителей берет консьерж, он же выдает чеки.  Вырученные средства жильцы хотят потратить на ремонт и благоустройство дома. В частности, планируется восстановление утраченных витражей, реставрация камина и замена украденных балясин.

Доходный дом Елисеевых был построен в конце XIX века по проекта архитектора Гавриила Барановского. Здание имеет статус памятника культурного наследия.

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