Жилье на месте Ховринской больницы появится в 2022 году

Строительство жилья по программе реновации на месте снесенной Ховринской больницы завершится в 2022 году.

В этом году начнутся подготовительные работы на месте снесенного недостроя, сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев. Полностью 75 тысяч квадратов жилья возведут к 2022 году.

Помимо жилья на территории построят объекты инфраструктуры – магазины, точки бытового обслуживания и другие здания.

Недостроенную больницу снесли в ноябре 2018 года. На освободившемся месте планируется строительство жилого комплекса из четырех домов. Часть квартир отдадут под реновацию.

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