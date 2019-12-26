Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородЖилье рядом с МЦД подорожало

Жилье рядом с МЦД подорожало

26 декабря 2019 г. 379
Фото: © shutterstock.com

Жилье, расположенное недалеко от станций Московских центральных диаметров, подорожало почти на 10%.

После открытия первых Московских центральных диаметров жилье в домах, расположенных рядом со станциями, подорожало почти на 10%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликустов, передает РИА Новости.

Ранее столичный департамент транспорта назвал самые востребованные станции МЦД. Это Аникеевка, Баковка, Курская, Подольск, Шереметьевская, Тушинская и Царицыно.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. Диаметры проходят насквозь через Москвы и не привязаны к конкретным вокзалам. С запуском первых маршрутов общественный транспорт стал доступен для более 4 миллионов жителей столицы и области.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>