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Житель Омска держал новогоднюю елку дома до сентября

16 сентября 2019 г. 674
Фото: © shutterstock.com

Житель Омска решил расстаться с новогодней елкой только в сентябре. Однако рекордсменом по хранению новогоднего антуража в квартире он не стал.

Фотографию ели, сделанную на одной из улиц города, опубликовали в соцсетях. Фото сопровождается подписью: "Последний сдался".

Фото: © vk.com/omsk_live

Комментаторы считают, что елку можно было бы подержать и до очередного Нового года – благо до него уже недалеко, а также интересуются, не задержались ли с деревом в квартире и гости.

Однако рекордсменом по хранению елки омичу стать не удалось – в комментариях нашлись люди, у которых елки в квартирах все еще стоят, и приложили соответствующие фото, заявив, что выбрасывать дерево пойдут только 30 декабря.

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