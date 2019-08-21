Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородЖитель Омска вырубил деревья, мешавшие ему парковаться возле дома

Житель Омска вырубил деревья, мешавшие ему парковаться возле дома

21 августа 2019 г. 471
Фото: dimid_86/Shutterstock.com

 Для того, чтобы ускорить процесс, он воспользовался бензопилой.

 

В ноябре 2018 года 48-летний житель Омска спилил 8 деревьев, которые, как он объяснил в дальнейшем, мешали ему проехать к дому.

По данному факту, сообщает издание om1.ru, было заведено уголовное дело. Мужчину обвинили в незаконной рубке деревьев. В ходе судебного процесса обвиняемый полностью признал свою вину.

Теперь ему нужно будет возместить причиненный ущерб — 50 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемого приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>