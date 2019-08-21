Житель Омска вырубил деревья, мешавшие ему парковаться возле дома

Для того, чтобы ускорить процесс, он воспользовался бензопилой.

В ноябре 2018 года 48-летний житель Омска спилил 8 деревьев, которые, как он объяснил в дальнейшем, мешали ему проехать к дому.

По данному факту, сообщает издание om1.ru, было заведено уголовное дело. Мужчину обвинили в незаконной рубке деревьев. В ходе судебного процесса обвиняемый полностью признал свою вину.

Теперь ему нужно будет возместить причиненный ущерб — 50 тысяч рублей. Кроме того, обвиняемого приговорили к 8 месяцам лишения свободы условно.