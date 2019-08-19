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Житель Самары превратил подъезд в лифт

19 августа 2019 г. 939
Фото: © shutterstock.com

Жителей Самары взволновал ролик, опубликованный их земляком. На видео человек использует подъезд в качестве лифта.

Видно, как мужчина подходит к двери подъезда, нажимает кнопки домофона, и подъезд поднимает его на нужный этаж. После синей вспышки герой ролика заходит в свою квартиру.

Но выяснилось, что подъезд-лифт пока существует лишь в виртуальной реальности. Ролик создал специалист по 3D-анимации.  Автор видео занимается компьютерной графикой около 20 лет, с 2014 года создает развлекательные ролики, пишет "360".  

На создание видео с подъездом-лифтом у него ушло две-три недели. Подъезд, который смогли оценить почти две сотни тысяч интернет-пользователей, автор ролика видит каждый день из своего окна.

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