Житель Самары превратил подъезд в лифт

Жителей Самары взволновал ролик, опубликованный их земляком. На видео человек использует подъезд в качестве лифта.

Видно, как мужчина подходит к двери подъезда, нажимает кнопки домофона, и подъезд поднимает его на нужный этаж. После синей вспышки герой ролика заходит в свою квартиру.

Но выяснилось, что подъезд-лифт пока существует лишь в виртуальной реальности. Ролик создал специалист по 3D-анимации. Автор видео занимается компьютерной графикой около 20 лет, с 2014 года создает развлекательные ролики, пишет "360".

На создание видео с подъездом-лифтом у него ушло две-три недели. Подъезд, который смогли оценить почти две сотни тысяч интернет-пользователей, автор ролика видит каждый день из своего окна.