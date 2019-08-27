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Житель Владивостока восстановил снесенную ветром достопримечательность

27 августа 2019 г. 170
Фото: © Global Look Press

Во Владивостоке местный житель самостоятельно восстановил одну из старейших достопримечательностей города – Крест на Крестовой сопке.

Крест, стоявший на ржавом основании, упал во время сильного ветра и шторма 21 августа. У мужчины не было сварочного генератора, и на просьбу одолжить аппарат на время работы никто не откликнулся.

В итоге он нашел генератор сам, нанял рабочих, и теперь Крест снова высится на сопке, рассказал мужчина РИА Новости.

Крест закрепили в деревянном основании – оно не такое прочное, как железо, и хватит его "примерно на пару лет". Однако горожанин надеется, что за это время на сопке оборудуют видовую площадку, и достопримечательность уже закрепят основательно.

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