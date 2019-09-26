Жителей Подмосковья могут штрафовать за несортированный мусор

В беседе с журналистами Брынцалов подчеркнул, что "нерадивых жителей" штрафуют во всем мире.

"Будем идти по ходу увеличения раздела фракций. А дальше уже, как и во всем мире, всех нерадивых жителей (будем штрафовать - ред.) в рамках договоров с управляющей компанией. Наверное, будем как-то менять законы", - приводит его слова РИА Новости.

Между тем, число россиян, сортирующих мусор, за четыре года выросло с 13% до 35%, пишут "Известия" на данные исследования, проведенного аналитическим агентством НАФИ. В пять раз выросло число граждан, сдающих макулатуру, в шесть раз – число тех, кто выбрасывает энергосберегающие лампочки и батарейки в специальные контейнеры.

Аналитики считают, что большинство россиян готовы перейти на грамотную утилизацию отходов, но этому мешает медленно развивающаяся индустрия переработки мусора.

Примерно две три граждан не знают, где в их районах находятся пункты сбора неэкологичного мусора, 57% не видели в своих городах баки для раздельного сбора бумаги, пластика и батареек.

При наличии необходимой инфраструктуры перейти на раздельный сбор мусора готовы 86% россиян.