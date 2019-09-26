Top.Mail.Ru
ГлавнаяГородЖителей Подмосковья могут штрафовать за несортированный мусор

Жителей Подмосковья могут штрафовать за несортированный мусор

26 сентября 2019 г. 413
Фото: © shutterstock.com

Глава Мособлдумы Игорь Брынцалов допустил введение штрафов для жителей за несортировку мусора.

В беседе с журналистами Брынцалов подчеркнул, что "нерадивых жителей" штрафуют во всем мире.

"Будем идти по ходу увеличения раздела фракций. А дальше уже, как и во всем мире, всех нерадивых жителей (будем штрафовать - ред.) в рамках договоров с управляющей компанией. Наверное, будем как-то менять законы", - приводит его слова РИА Новости.

Между тем, число россиян, сортирующих мусор, за четыре года выросло с 13% до 35%, пишут "Известия" на данные исследования, проведенного аналитическим агентством НАФИ. В пять раз выросло число граждан, сдающих макулатуру, в шесть раз – число тех, кто выбрасывает энергосберегающие лампочки и батарейки в специальные контейнеры.

Аналитики считают, что большинство россиян готовы перейти на грамотную утилизацию отходов, но этому мешает медленно развивающаяся индустрия переработки мусора.

Примерно две три граждан не знают, где в их районах находятся пункты сбора неэкологичного мусора, 57% не видели в своих городах баки для раздельного сбора бумаги, пластика и батареек.

При наличии необходимой инфраструктуры перейти на раздельный сбор мусора готовы 86% россиян.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

В этом году тарифы ЖКХ выросли дважды. Ощутили ли вы повышение коммуналки?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>