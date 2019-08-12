Жители Барселоны просят туристов не рассказывать никому о городе

Жители Барселоны просят путешественников молчать о поездке в их город. В столице Каталонии запустили кампанию против массового туризма.

Из-за большого количества отдыхающих в Барселоне постоянно растет стоимость жилья и нагрузка на инфраструктуру. Город занимает 12-е место в списке самых посещаемых городов мира, в прошлом году там побывали почти 16 миллионов туристов.

Теперь около Sagrada Familia местные жители раздают листовки с лозунгом "Барселона – это сокровище, спрячь его!". При этом активисты подчеркивают, что кампания – дружелюбная, поскольку не обвиняет туристов, а "заставляет осознать, что они являются частью проблемы", сообщает АТОР.

В ближайшее время активисты планируют раздавать листовки в других знаковых объектах в городе, к примеру, на рынке Бокерия.