Жители Канска перебирались через размытую ливнем дорогу в ковше экскаватора

Для отведения воды от домов в случае повторного паводка было принято решение проложить под некоторыми дорогами дренажные трубы.

Именно такие работы проводились в одном из районов города. Однако из-за сильного ливня вырытая канава наполнилась водой, дорогу размыла, а жители ближайших домов не могли перебраться с одной стороны улицы на другую. Им помог один рабочих: мужчина переносил всех желающих с одной стороны на другую в ковше экскаватора.

Заместитель председателя Красноярского края Анатолий Цыкалов, слова которого приводит издание Newslab.ru, отметил, что теперь рабочего ждет штраф за нарушение техники безопасности. Он подчеркнул, что о ремонтных работах было известно заранее, а все желающие могли воспользоваться специальными автобусными маршрутами.