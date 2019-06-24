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Жители карельского города превратили лужу в пруд

24 июня 2019 г. 195
Фото: © shutterstock.com

В карельском городе Суоярви жители превратили заваленную мусором лужу в облагороженный пруд.

Инициатором стала местная жительница Людмила Тимоева, пишет карельское издание "Руна". Женщина вместе с сыном убрала территорию – всего вынесли четыре мешка пластиковых и стеклянных бутылок, пакетов, банок и битого стекла.

Позже к уборке подключились соседи, которые выпилили кустарник и выгребли остальной мусор, которого было немало.

В итоге лужа, образовавшаяся из-за бьющего из-под земли ключа, превратилась в пруд с кувшинками, лягушками и мелкой рыбой, которым пользуются не только люди, но и перелетные утки.

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