Жители карельского города превратили лужу в пруд

Инициатором стала местная жительница Людмила Тимоева, пишет карельское издание "Руна". Женщина вместе с сыном убрала территорию – всего вынесли четыре мешка пластиковых и стеклянных бутылок, пакетов, банок и битого стекла.

Позже к уборке подключились соседи, которые выпилили кустарник и выгребли остальной мусор, которого было немало.

В итоге лужа, образовавшаяся из-за бьющего из-под земли ключа, превратилась в пруд с кувшинками, лягушками и мелкой рыбой, которым пользуются не только люди, но и перелетные утки.