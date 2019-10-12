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Жители омского поселка перекрыли дорогу в знак протеста

12 октября 2019 г. 2377
Фото: © shutterstock.com

Жители омского поселка Рыбачий перекрыли сквозной проезд через поселок. Рядом идет строительство дороги, и весь транспортный поток сместился в Рыбачий, создавая угрозу жизни живущим там людям.

Рядом с поселком строится дорога-дублер 70-летия Октября, и транспорт, чтобы избежать пробок на большой развязке, едет через поселок Рыбачий. На протяжении 1,5 км улицы нет ни тротуаров, ни пешеходных переходов – люди не могут безопасно передвигаться, в то время как машины идут сплошным потоком, пишут жители в соцсетях.

В связи с перекрытием проезда водители обратились в полицию, прибывшие на место стражи порядка восстановили движение. Власти Омска обещают придумать альтернативный объезд, передает "Интерфакс".

Поселок Рыбачий расположен на левом берегу Иртыша в черте города и состоит из домов частного сектора.

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