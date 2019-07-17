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Жители села на Урале за три недели построили мост, который ждали больше года

17 июля 2019 г. 5879
фото: Facebook_Анастасия Пристав

Мост через реку Каква рухнул в 2017 году, часть деревни оказалась отрезана от внешнего мира. 

Жители уральского села Филькино самостоятельно построили пешеходный мост через реку Каква. Сельчане год ждали помощи от местных властей, в итоге решили взять все в свои руки. Новый мост появился за три недели, на строительство ушло 10 тыс рублей.

"Мэр Серова раньше говорил, что строить мост дорого, необходимо 10 миллионов рублей, которых нет в бюджете. Нам хватило 10 тысяч. Купили доски, собрали у кого что было из инструментов, гвозди, скобы, бревна и начали работать", - рассказала местная жительница Анастасия Пристав, чьи слова приводит URA.RU.

Мост через реку Каква, разделяющую Филькино, рухнул в 2017 году. Часть деревни оказалась отрезана от внешнего мира, но администрация Серова решила, что восстанавливать мост экономически нецелесообразно. Сельчане самостоятельно организовывали переправу через реку. Местные власти предложили жителям пользоваться лодкой, но в прокуратуре этот способ сочли опасным. Суд обязал мэрию восстановить мост, но власти обжаловали решение. Также было заведено дело о халатности.

Ранее сообщалось, что жители деревни в Архангельской области построили себе мост и задумали ткацкую мастерскую.

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