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Жители Сургута "обняли" парк, который хотят вырубить

19 ноября 2019 г. 383
Фото: © ugra-tv.ru

Жители Сургута провели акцию против строительства автовокзала на месте лесопарка. Более 300 человек попробовали "обнять" спорный участок - они выстроились в цепь по периметру парка и взялись за руки.

Жители считают, что строительство автовокзала в этой части города приведет к транспортному коллапсу. Кроме того, они против вырубки парка, в котором привыкли гулять.  Акция прошла 17 ноября.

Мэр Сургута Вадим Шувалов отреагировал на акцию в соцсетях. Он отметил, что жители Сургута "сильные и сплоченный люди, которые любят свой город", и распорядился провести с горожанами встречу, чтобы обсудить развитие инфраструктуры.

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