Жители Сургута "обняли" парк, который хотят вырубить

Жители Сургута провели акцию против строительства автовокзала на месте лесопарка. Более 300 человек попробовали "обнять" спорный участок - они выстроились в цепь по периметру парка и взялись за руки.

Жители считают, что строительство автовокзала в этой части города приведет к транспортному коллапсу. Кроме того, они против вырубки парка, в котором привыкли гулять. Акция прошла 17 ноября.

Мэр Сургута Вадим Шувалов отреагировал на акцию в соцсетях. Он отметил, что жители Сургута "сильные и сплоченный люди, которые любят свой город", и распорядился провести с горожанами встречу, чтобы обсудить развитие инфраструктуры.