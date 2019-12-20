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Жители Троицка выбрали место для строительства станции метро

20 декабря 2019 г. 636
Фото: © shutterstock.com

Станцию метро в Троицке построят на Октябрьском проспекте – так решило большинство участников электронного голосования.

За станцию на 38-м километре Калужского шоссе было отдано 42,7% голосов, за строительство станции на Октябрьском проспекте проголосовали 57,3% жителей города. В итоге станция будет построена там, где решило большинство, написал мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте.

Собянин подчеркнул, что "опасениями меньшинства не следует пренебрегать", поэтому станцию постараются построить в максимально сжатые сроки, после окончания работ восстановят нарушенное благоустройство и озеленение.

Мэр также отметил, что рядом со станцией не будет транспортно-пересадочного узла и перехватывающих парковок. Во дворах установят шлагбаумы, а стихийные парковки будут ликвидировать.

Перехватывающие парковки построят рядом со станцией "Ватутинки" и другими, расположенными на Калужском шоссе.

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