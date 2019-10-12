Знаменитый кинотеатр "Соловей" на Красной Пресне могут закрыть в ноябре

Кинотеатр "Соловей" на Красной Пресне может закрыться 15 ноября, к этой дате здание покинут все работающие в нем арендаторы, передает "Коммерсант FM" со ссылкой на арендаторов. В самом же кинотеатре официально информацию о закрытии в ноябре не подтвердили, но и не опровергли. Лишь заявили, что пока работают в обычном режиме.

Осенью прошлого года стало известно о планах перестроить знаменитый кинотеатр в апартаменты. Тогда сообщалось, что городские власти выдали разрешение на строительство гостиницы с культурно-досуговым комплексом на месте киноцентра. Компанией застройщиком значится АО "Киноцентр". Стоимость редевелопмента эксперты оценивают в 5-10 млрд рублей, а выручку от продажи может - в 25-30 млрд рублей. Жители города выступили против этой идеи.

Сам киноцентр "Соловей" до этого несколько лет находился в продаже. Ранее сообщалось, что на его территории хотят построить апарт-комплекс общей площадью в 83 тыс кв м, из которых на надземную часть отводилось 37,3 тыс кв м. Жилая площадь согласованного с городом проекта составит 45 тыс кв м.

Киноцентр на Красной Пресне был построен архитектором Юлием Филлером в 1959 году. Здесь более четверти века работало Всесоюзное бюро пропаганды советского киноискусства, позднее его переименовали во Всесоюзное творческо-производственное объединение "Киноцентр". С 1989 по 2005 годы на территории комплекса располагался Музей кино. Последнее время здесь располагался один из крупнейших в Восточной Европе кинотеатров с 24 кинозалами.