Как будет меняться количество туристов в Шарм-Эм-Шейх в 2020 году?

Египет набирает обороты, становясь одной из самых популярных стран среди туристов. Но удастся ли ему стать ещё успешнее в 2020-ом году?

По материалам сайта ExoticEgypt.ru

Сейчас одним из самых крупных туристических городов Египта является Шарм-Эм-Шейх. На его просторах наблюдается наибольшее количество отдыхающих, посещающих страну на ежегодной основе. Что немаловажно, с каждым годом количество туристов только возрастает. Это можно заметить хотя бы по тому, что за год количество рейсов возросло на двадцать процентов.

Власти страны подмечают что в большей степени, возрастание количества туристов связано в первую очередь с отменой запрета Великобритании на полеты в Шарм-эм-Шейх. Ранее людям было запрещено вылетать в Египет. Сейчас же на февраль назначено огромное количество рейсов.

Стоит подметить и высокий спрос со стороны российских туристов. Люди из РФ испытывают интерес к посещению Шарм-эм-Шейха, но пока их количество умеренное. Есть надежда на то, что вскоре запреты России в отношении полетов в Египет также будут сняты.

На территории Шарм-эм-Шейха можно обнаружить до пяти тысяч граждан Российской Федерации, проживающих в стране на постоянной основе. Они приняли решение переехать в страну навсегда. Они даже взяли с собой родственников. Поэтому можно заметить – спрос со стороны жителей России уж точно есть.

Туризм давно стал отличительной чертой Египта. Это именно та сфера деятельности, которая привлекает значительное количество денежных средств в страну. За последние несколько лет власти очень сильно взялись за продвижение правильного представления о туризме в Египте. Так как на данный момент у людей сложилось ложное представление о том, что страна представляет собой лишь набор относительно дешевых пляжей у прекрасного моря.

Неприятный отпечаток на Египте оставила катастрофа произошедшая в октябре 2015 года. Она привлекла значительное внимание со стороны общественности. Страной, которая привлекала больше всего туристов, всегда была Россия. Есть надежда на то, что запрет на вылет в страну всё же будет снят в ближайшее же время.