Названы лауреаты премии Urban Awards

В Москве 27 ноября были определены лауреаты премии Urban Awards, которая в 2019 году вручается в одиннадцатый раз, рассказали организаторы мероприятия.

Премия Urban Awards вновь объединила все самые блестящие и выдающиеся строительные проекты Московского региона. Все звезды рынка недвижимости собрались на шоу "Вечерний Урбан", чтобы узнать, чем на этот раз завершился самый интригующий сюжет года в строительной индустрии. В зоне внимания премии находится не только Москва, но и динамично развивающийся Подмосковный регион. Стандарты качества жилой застройки здесь уверенно приближаются к столичным.

Звание жилого комплекса года в элит-классе получил "Полянка/44", объединяющий восемь исторических и современных особняков в районе Якимака. Лучшим в категории нового элитного строительства эксперты премии признали "Дом с Атлантами". Он вошел в число главных премьер года по версии Urban Awards — наряду с комплексами RiverSky (проект бизнес-класса у набережной Москвы-реки, совмещенный с реконструкцией спортивного кластера "Торпедо"), "Балтийский" (неоклассический ЖК комфорт-класса на севере Москвы), Vitality (клубный дом бизнес-класса у станции метро "Дубровка") и Eleven (две башни премиум-класса на стилобате в Пресненском районе).

В категории элитных апарт-проектов победу одержал "Кузнецкий мост, 12", который был выведен на рынок в этом году под брендом Lalique.

В премиальном сегменте статус лучшего апарт-комплекса получил дуэт клубных домов "Долгоруковская 25". Ландшафтное оформление бывшего усадебного сада обеспечило ЖК "Долгоруковская 25" качественной зеленой зоной и победой в номинации "Самый экологичный комплекс апартаментов". Расположенный по соседству комплекс Caméo Moscow Villas, состоящий из 17 городских вилл, получил награду в номинации "Лучшая идея проекта".

Как и в прошлом году, LIFE-Кутузовский взял номинацию как лучший жилой комплекс бизнес-класса. В 2018-м он рассматривался как строящийся комплекс, на текущий момент — это фактически завершенный проект в финальной стадии готовности. А ЖК КутузовGrad I получил статус жилого комплекса года в сегменте комфорт-класса.

Зеленое окружение ЖК "Крылья" (Матвеевский лес, Ботанический сад МГУ, несколько парков), которое сочетается с внутренними ландшафтными объектами (искусственный пруд, плотные линии озеленения, мини-парк) принесло успех в экологической номинации бизнес-класса. Еще один жилой комплекс — "Событие" — выиграл в номинации "Лучший проект комплексного освоения территорий Москвы".

ЖК West Garden, ознаменовавший возвращение компании "Интеко" в пул топовых столичных девелоперов, эксперты Urban Awards объявили лучшим строящимся жилым комплексом бизнес-класса.

К Западному административному округу территориально относится и квартал "Береговой" — завершающий фрагмент Большого Сити и один из самых выдающихся примеров "большого бизнес-класса". На церемонии проекту был вручен приз "За особый вклад в развитие общества будущего на основе внедрения прогрессивных социально-ориентированных технологий в жилищном строительстве".

"Город на реке Тушино – 2018" получил статус "Лучший строящийся жилой комплекс комфорт-класса", ЖК "Сердце Столицы" победил в номинации "Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в жилых комплексах высокобюджетного сегмента".

Поселок загородного типа River Residences удостоился специального приза "Открытие года – проект класса Eco Luxury".

ЖК Prime Park получил награду "Жилой комплекс года премиум-класса", проект Soho+Noho - "Лучший комплекс апартаментов бизнес-класса". Малоэтажный ЖК Vnukovo Country Club получил премию в сгементе проектов новой Москвы.

Подмосковный проект - микрогород "В лесу" одержал победу сразу в двух базовых номинациях — "Лучшая концепция благоустройства и инфраструктуры в жилых комплексах комфорт-класса" и "Лучший проект комплексного освоения территорий Московской области".

"Миниполис Дивное" занял первое место в конкурсе за звание лучшего строящегося жилого комплекса комфорт-класса Московской области. UP-квартала "Римский" был отмечен жюри как жилой комплекс года комфорт-класса Подмосковья.

Отдельный блок победителей сформирован из проектов, за которые голосовали своими финансами сами покупатели. Это самые востребованные жилые комплексы в каждом из сегментов рынка новостроек — "Лучи" (комфорт-класс), "Зиларт" (бизнес-класс) и City Park (премиум-класс).

Кроме того, были вручены награды в номинациях, победителей в которых определяли гости церемонии. Награду в номинации "Персона года" забрали два прекрасных профессионала Мария Литинецкая и Ирина Доброхотова, результаты голосования распределились поровну. "Девелопером года" профессиональное сообщество выбрало MR Group, а "Риелтором года" – "БЕСТ-Новострой". Также был определен обладатель Гран-при премии Urban Awards. Победителя выбирали гости из проектов-финалистов премии. Им стал жилой комплекс "iLove".

Партнерами премии Urban Awards 2019 выступили: Банк ВТБ (ПАО), ПАО "Ростелеком", Mitsubishi Electric, "Авито Недвижимость", OTIS, Архитектурное бюро GREN, Московский банк Сбербанка России, Группа ПСН, S.A. Ricci Жилая недвижимость, KPMG, INSIGMA, Wainbridge, Атлас Девелопмент, ТОП ИДЕЯ, Клубный дом SOHO+NOHO, КрашМаш, AkzoNobel, Медиалогия.

Премия Urban Awards проводится ежегодно с 2009 года. Независимым консультантом премии выступает компания PwC. В этом году на премию было заявлено порядка 100 проектов.