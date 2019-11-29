В Москве открылось офисное пространство с винным погребом и капсулами для сна

В нем также есть стоячие рабочие места и игровые симуляторы, обеспечивающие спорт прямо в офисе.

В ноябре в столичном деловом квартале "Сириус Парк" состоялось открытие нового рабочего пространства "Ключ Сириус Парк". Также состоялся круглый стол на тему "Смарт-офис и коворкинг: новые возможности для бизнеса". Организаторами мероприятий выступил Московский Бизнес Клуб.

Общая площадь нового гибкого рабочего пространства составляет 5 тыс кв м. Оно занимает весь седьмой этаж делового квартала, который будет включать детскую комнату, открытую кухню, винный погреб, переговорные комнаты различного формата, конференц-залы, а также предусматривает услуги курьерской службы, кописервис и многое другое.

Резидентам новой площадки будет доступна вся инфраструктура делового квартала, расположенная на первом этаже: 11 кафе, две столовые, рестораны, видеотеки, химчистки, аптеки и спортивный зал, который откроется в ближайшее время.

"В деловом квартале нам удалось реализовать концепцию "город в городе", которой смогут воспользоваться и новые арендаторы гибкого рабочего пространства "Ключ Сириус Парк". Каждый посетитель сможет здесь и поработать и отдохнуть", - отметил Сергей Богданов, инвестор проекта, владелец делового квартала "Сириус Парк". Кроме того, здесь планируется открытие эксплуатируемой кровли, где также будут расположены рабочие зоны.

В новом гибком бизнес-пространстве предусмотрены различные ноу-хау, с которыми смогли познакомиться участники мероприятия в рамках wow-зон. Это и капсулы для сна от Private Nap, и стоячие рабочие места "СТОЯ", и эргономичные столы Tabula Sense, а также шумоизолированные кабины Qubius и игровые симуляторы, обеспечивающие спорт прямо в офисе от 316lab.ru и FootBoyard и многое другое.

Инвестор проекта, владелец делового квартала "Сириус Парк" Сергей Богданов и гендиректор компании "Ключ" Георгий Голенев торжественно разрезали красную ленточку в знак официального открытия нового бизнес-пространства. Само открытие нового офисного пространства собрало более 200 топ-менеджеров, брокеров и профессиональных участников рынка недвижимости. Мероприятие запомнилось насыщенной деловой и развлекательной программой. Гостей встречал маленький тигренок в качестве символа старта нового проекта, который через несколько лет станет масштабным бизнесом, как и тигренок вырастет большим тигром.

После торжественной части состоялся круглый стол "Смарт-офис и коворкинг: новые возможности для бизнеса". Спикерами круглого стола выступили ведущие эксперты отрасли: Наталья Боннели, директор департамента офисной недвижимости Colliers International; Татьяна Шараева, руководитель бизнес-направления гибких офисных решений, консультационных услуг и транзакций CBRE; Александр Морозов, генеральный директор, директор департамента консалтинга и оценки S.A. Ricci, а также Вероника Новикова, эксперт Гильдии операторов офисного пространства и коворкинга МТПП.

Все спикеры сошлись во мнениях, что в скором времени коворкинг станет must have любого уважающего себя бизнес-центра, таким же привычным как и кофейня. Кроме того, по прогнозам экспертов к 2020 году сегмент коворкингов будет занимать 20-30% рынка.

Московский Бизнес Клуб выражает благодарность партнерам мероприятия: FavorEat, VPlab, SportExpress, Qubius, Private Nap, WestCall, Tabula Sense, 316lab и FootBoyard.