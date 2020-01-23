Власти Египта всерьёз взялись за поднятие статуса туризма в стране

Египет всегда славился своей уникальностью и древними памятниками культуры. Сейчас же этот статус несколько пошатнулся из-за популярности дешевых пляжей, формирующих неправильное представление о стране. Настало время глобальных туристических реформа.

По материалам сайта ExoticEgypt.ru

В министерстве туризма Египта произошли значительные изменения. Сейчас оно объединилось с министерством древностей, чего не наблюдалось несколько десятков лет.

Новое формирование возглавил Халед аль-Анани. Это лучший кандидат на данную должность, так как до этого он занимался историческими артефактами. По официальным данным, решение о реформировании министерства было принято в связи с целым рядом «крупных проектов посвящённых археологии, получивших значительную поддержку от государства».

Несколько лет назад Аль-Анани уже работал над масштабными задачами по привлечению туристов и сохранению культурных ценностей страны. Основная задача с которой ему приходилось справляться – облагораживание территории у исторически важных объектов.

Египет сможет извлечь приличную экономическую выгоду от туристов из стран ближнего востока и США. Люди из этих государств больше всего заинтересованы в посещении памятников культуры и изучении обычаев других стран. Но, для того чтобы привлечь таких людей, необходимо наконец-то избавить Египет от статуса «дешевого пляжного направления». В ход идут знаменитые места, прославившие страну на весь мир – храмы тысячелетней давности, пирамиды Гиза, Сфинкс и многие другие постройки. Именно они в большей степени и привлекают туристов.

Сейчас все силы египетского кабинета министров направлены на то, чтобы избавить Египет от статуса страны дешевых пляжей и моря. Памятники былой культуры могут в значительной степени повлиять на дальнейшее развитие страны, если правильно их представить. Новый министр международного сотрудничества – Рания Машат может справиться с задачей реформирования египетского туризма.