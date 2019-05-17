10 метров и первый этаж: что продают в Москве за 2 миллиона

Студия площадью 10 квадратных метров находится в пешей доступности от станции метро "Преображенская площадь", говорится в сообщении Domofond. Квартира расположена на первом этаже панельной пятиэтажки.

На втором и третьем местах рейтинга самых дешевых предложений также десятиметровые студии, расположенные в Отрадном и Бибиреве. Обе квартиры расположены на первых этажах, владельцы просят за них 2,15 и 2,7 миллиона рублей соответственно.

При этом при покупке квартир на "Преображенской площади" и в Отрадном нельзя будет воспользоваться материнским капиталом или ипотекой. Собственник квартиры в Бибиреве не против ипотеки, кроме того, по его словам, к студии можно пристроить балкон.