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1000 дней без Интернета: миллионер судится с владельцем элитного комплекса

11 декабря 2019 г. 157
Фото: © shutterstock.com

Британский миллионер судится с владельцем элитного жилого комплекса. Мужчина купил дорогую квартиру, однако не смог подключить Интернет.

Апартаменты обошлись магнату почти в 4 миллиона долларов. Все попытки провести домой широкополосный Интернет провалились, в итоге британец вынужден был работать в местной библиотеке и интернет-кафе.

Теперь миллионер судится с владельцами элитного комплекса, сумма иска составила порядка 130 тысяч долларов, пишет Daily Mail. Мужчина заявил, что ему пришлось жить около тысячи дней без доступа в Сеть и обвиняет компанию в нарушении контракта.

Владельцы ЖК заявили, что доступ к Интернету не был обязательным пунктом договора. В свою очередь адвокат миллионера считает, что с учетом стоимости жилья широкополосная связь должна входить в пакет обязательных услуг.

Суд будет разбираться в проблеме в следующем году. На данный момент у владельца шикарных апартаментов все же появилась долгожданная Сеть.

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