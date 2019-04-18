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14 уральских семей вынуждены жить в туберкулезном бараке

18 апреля 2019 г. 3277
Фото: © shutterstock.com

В Свердловской области 14 семей вынуждены жить в бараке, оставшемся от бывшего туберкулезного диспансера. При этом расселять их не собираются.

По документам дом значится как многоквартирный, но это не так. Барак превратили в общежитие: общий коридор, один туалет на всех, только холодная вода. В комнатах – плесень и тараканы.

Дом разваливается на глазах: крыша готова рухнуть в любой момент, пишет сайт РЕН ТВ.

Чиновники же вместо того, чтобы расселить барак 1955 года постройки, решили его отремонтировать. Правда, по словам жильцов, после ремонта стало еще хуже: крышу расшатали, линолеум пошел волнами.

Капремонт дома обойдется слишком дорого – жильцы не смогут расплатиться и за 30 лет. Если дом признают аварийным, переселения придется ждать еще 5 лет минимум, уверяют в городской администрации, добавляя, что если бы не проведенные ремонт, здание эти 5 лет вряд ли бы простояло.

Правда, переселять людей все равно некуда – в очереди более 2 тысяч человек.

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