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2 тысячи в сутки: найдены зарубежные курорты с самыми дешевыми отелями

2 июля 2019 г. 5001
Фото: © shutterstock.com

Аналитики выяснили, на каких зарубежных курортах можно заплатить за номер в трехзвездочной гостинице до 4 тысяч рублей.

Самые недорогие гостиницы найдены на Бали -  в среднем проживание на двоих обойдется в 1,8 тысячи рублей в сутки. За 2 тысячи рублей можно поселиться в таиландской Паттайе или турецком Кемере, подсчитали аналитики сервиса бронирования Ostrovok.ru.

За 2,3 тысячи рублей можно подобрать жилье в турецкой Аланье или же на втором по величине острове Таиланда Самуи. На Пхукете такой же номер обойдется в 2,4 тысячи рублей.

До 3 тысяч в сутки обойдутся трехзвездочные гостиницы в болгарской Варне, от 3 тысяч рублей будут стоит отели на курортах Абхазии, к примеру, в Гагре.

В пределах 4 тысяч рублей можно забронировать двухместный номер в Минске, Стамбуле, Ереване и  Вильнюсе.

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