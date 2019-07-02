2 тысячи в сутки: найдены зарубежные курорты с самыми дешевыми отелями

Аналитики выяснили, на каких зарубежных курортах можно заплатить за номер в трехзвездочной гостинице до 4 тысяч рублей.

Самые недорогие гостиницы найдены на Бали - в среднем проживание на двоих обойдется в 1,8 тысячи рублей в сутки. За 2 тысячи рублей можно поселиться в таиландской Паттайе или турецком Кемере, подсчитали аналитики сервиса бронирования Ostrovok.ru.

За 2,3 тысячи рублей можно подобрать жилье в турецкой Аланье или же на втором по величине острове Таиланда Самуи. На Пхукете такой же номер обойдется в 2,4 тысячи рублей.

До 3 тысяч в сутки обойдутся трехзвездочные гостиницы в болгарской Варне, от 3 тысяч рублей будут стоит отели на курортах Абхазии, к примеру, в Гагре.

В пределах 4 тысяч рублей можно забронировать двухместный номер в Минске, Стамбуле, Ереване и Вильнюсе.