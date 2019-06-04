30 квартир в Иркутске затопило дождем во время капремонта

В Иркутске затопило 30 квартир многоэтажного дома во время дождя. Ситуацию оценивают как критическую.

Подрядчик Фонда капремонта вскрыл крышу и прекратил работы, фактически бросив объект, сообщает РИА Новости.

Чиновники уже посетили пострадавший дом и встретились с его жителями. В областном правительстве также прошло совещание, на котором рассматривалась эта ситуация.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта и главный инженер потребовали от подрядчика немедленно вернуть рабочих на объект, а также доставить оборудование и материалы, чтобы завершить ремонт.

Ущерб, нанесенный жителям, планируют возместить за счет компании-генподрядчика.