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30 квартир в Иркутске затопило дождем во время капремонта

4 июня 2019 г. 193
Фото: © shutterstock.com

В Иркутске затопило 30 квартир многоэтажного дома во время дождя. Ситуацию оценивают как критическую.

Подрядчик Фонда капремонта вскрыл крышу и прекратил работы, фактически бросив объект, сообщает РИА Новости.

Чиновники уже посетили пострадавший дом и встретились с его жителями. В областном правительстве также прошло совещание, на котором рассматривалась эта ситуация.

Генеральный директор Фонда капитального ремонта и главный инженер потребовали от подрядчика немедленно вернуть рабочих на объект, а также доставить оборудование и материалы, чтобы завершить ремонт.

Ущерб, нанесенный жителям, планируют возместить за счет компании-генподрядчика.

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