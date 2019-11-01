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4,5 миллиона за коммуналку: биткоины разорили жильцов дома в Красноярске

1 ноября 2019 г. 589
Фото: © shutterstock.com

Счет в 4,5 миллиона рублей выставлен ТСЖ одного из домов в Красноярске. В подвале дома была оборудована майнинговая ферма.

Устройства для создания криптовалют, потребляющие огромное количество электроэнергии, в подвале дома разместил сын председателя ТСЖ – по крайней мере, так утверждают жильцы дома. Фермы были подключены к общедомовому щитку, в итоге, чтобы закрыть долг за электричество, каждой квартире потребуется выплатить 130 тысяч рублей.

Ресурсоснабжающая организация подчеркивает, что счет выставлен законно: жители дома – члены ТСЖ, и обязаны выплатить долг, сообщает телеканал "Прима".

Между тем, полиция изъяла компьютеры и выясняет обстоятельства дела.

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